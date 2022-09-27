Сентябрь, 26 в 21:27

В Одессе 26 сентября раздались взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, мощные взрывы слышали в южной части города.

Вероятно, российские захватчики снова запустили иранские дроны в направлении Одессы. По предварительной информации, в городе работает ПВО.

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Отметим, что воздушная тревога в Одессе была объявлена сразу после взрыва в 21:27.

Пока официальной информации о причинах взрыва нет.

Напомним, что 26 сентября россияне ночью россияне атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один из них удалось сбить силам ПВО. Два других попали в объект военной инфраструктуры, возник масштабный пожар, приведший к детонации боеприпасов.

25 сентября Одессу также атаковали дроны-камикадзе. Оккупанты попали в админздание в центре города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 215-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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