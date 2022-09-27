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В Украину завозили из РФ автозапчасти и кондиционеры на миллионы гривен – ГБР

Валентина Летяк, редактор ленты
В Україну завозили з РФ автозапчастини та кондиціонери
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР и Киевской таможни разоблачили два предприятия, которые после полномасштабного вторжения РФ продолжали сотрудничать с российскими компаниями. Они покупали у россиян за рубли автозапчасти и кондиционеры.

На территорию Украины товар ввозили через аффилированные белорусские и китайские компании, принадлежащие гражданам РФ.

ГБР изъяло около 40 тонн кондиционеров и запчастей к автомобилям российского производства общей стоимостью более 12 млн грн. На это имущество Печерский райсуд Киева наложил арест. Его планируют передать в управление АРМА.

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Дело расследуется по статье Финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 2 ст. 110-2 УКУ).

Подозреваемым грозит до 7 лет лишение свободы.

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Источник: ГБР
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