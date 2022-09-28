Шесть часов расстреливали авто с гражданскими в Гостомеле: установлены личности 5 оккупантов

Сентябрь, 28 в 13:30

Пятерым военнослужащим РФ сообщили о подозрении в расстреле гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле в феврале 2022 года.

СБУ сообщила, что были идентифицированы пять российских омоновцев, которые расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле Киевской области.

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Им заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

25 февраля 2022 года военнослужащие сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле.

Российские оккупанты более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

По данным правоохранителей, в ходе следствия установлены 11 потерпевших и 41 свидетель преступления. Также назначены 57 экспертиз и проведены 9 следственных экспериментов, получены видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий.

На данный момент продолжаются мероприятия по установлению других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских в Гостомеле.