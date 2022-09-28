Летом пропали без вести: в освобожденном Высокополье в канаве обнаружили тела двух мужчин

Сентябрь, 28 в 16:40

В освобожденном Высокополье на Херсонщине в канаве обнаружили тела двух мертвых мужчин со следами насильственной смерти. По предварительным данным, они погибли в результате огнестрельных ранений.

По информации полиции Херсонской области, установлены личности погибших — это двое жителей Одесской области, которые с июля считаются пропавшими без вести.

В полиции отметили, что также с временно оккупированных территорий продолжают поступать сообщения, что коллаборанты и оккупанты заставляют местное население участвовать в псевдореферендуме.

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В частности, в Херсонском и Скадовском районах по месту жительства пенсионеров приходили вооруженные представители российской армии и угрозами заставляли их голосовать.

А в Херсоне разоблачена коллаборантка, которая сотрудничает с оккупационными властями и добровольно заняла должность в отделе кадров Херсонского НИЭКЦ, находящегося сейчас под контролем российских военных.