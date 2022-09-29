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Факты / Происшествия

На Флориду обрушился ураган Иен: миллионы людей без света, затоплены города

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ураган Ієн у Флориді
Фото: Getty Images

На американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы. Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света.

Последствиями урагана Иен уже стала снесенная крыша больницы, затопленные автомобили и вырванные из земли с корнями дерева. По сообщению метеостанции у острова Санибел (штат Флорида), устойчивая скорость ветра достигает 31,7 м/ч с порывами ветра 43,8 м/час.

Настоящие масштабы ущерба остаються непонятными, поскольку сети электропитания и связи отключены, а работники экстренных служб не могут работать из-за мощного шторма.

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Жилые районы в Форт-Майерс-Бич и нескольких других прибрежных городов почти полностью затоплены, повреждены здания, деревья и линии электропередач повалены.

Коммунальная компания Florida Power and Light предупредила жителей, что нужно готовиться, что в течение нескольких дней света не будет.

На данный момент Иен перешел из четвертой категории в первую. Однако жителей Флориды предупредили, что впереди самые опасные 24 часа.

The Guardian сообщила, что у побережья Флориды продолжаются поиски более 20 человек после того, как затонула лодка с мигрантами из Кубы. Несколько пассажиров удалось спасти.

Телеканал Fox News отметил, что ураган Иен можно сравнить с сильнейшим штормом, когда-либо бушевавшим на западном побережье Флориды. Скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана Чарли в 2004 году.

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Источники: BBC, The Guardian
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