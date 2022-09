На Флориду обрушился ураган Иен: миллионы людей без света, затоплены города

На американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы. Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света.

Последствиями урагана Иен уже стала снесенная крыша больницы, затопленные автомобили и вырванные из земли с корнями дерева. По сообщению метеостанции у острова Санибел (штат Флорида), устойчивая скорость ветра достигает 31,7 м/ч с порывами ветра 43,8 м/час.

Настоящие масштабы ущерба остаються непонятными, поскольку сети электропитания и связи отключены, а работники экстренных служб не могут работать из-за мощного шторма.

Жилые районы в Форт-Майерс-Бич и нескольких других прибрежных городов почти полностью затоплены, повреждены здания, деревья и линии электропередач повалены.

Коммунальная компания Florida Power and Light предупредила жителей, что нужно готовиться, что в течение нескольких дней света не будет.

Looks like the boats are out for an afternoon stroll in the city as Hurricane Ian is causing massive destruction in Fort Myers, Florida. #HurricanIan #IanHurricane #Hurricane pic.twitter.com/9ZZI1WRYG4

На данный момент Иен перешел из четвертой категории в первую. Однако жителей Флориды предупредили, что впереди самые опасные 24 часа.

The Guardian сообщила, что у побережья Флориды продолжаются поиски более 20 человек после того, как затонула лодка с мигрантами из Кубы. Несколько пассажиров удалось спасти.

The town of Fort Myers Beach was almost submerged by floodwaters, and some homes could be seen floating downstream, along with cars after Hurricane Ian made its way through Florida

https://t.co/Mz5QbV3i5k pic.twitter.com/9TvG3vuvVK

— Sky News (@SkyNews) September 29, 2022