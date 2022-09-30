Сентябрь, 29 в 22:38

В Днепре 29 сентября раздались взрывы.

Обновлено в 23:35. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре зафиксировали два вражеских прилета, пострадали гражданские объекты.

На месте работают экстренные службы.

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Информацию о взрывах в Днепре подтвердил мэр Борис Филатов.

– Не выходим из укрытий. Ничего не постим. Ждем официальных разъяснений от военной администрации, — отметил он.

Местные Telegram-каналы отмечали, что в одном из районов города после взрыва сильный пожар.

Отметим, что сейчас в области была объявлена воздушная тревога. Также она звучит в значительной части Украины.

Граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, российские оккупанты около часа ночи 29 сентября ударили ракетами по Днепру. Одна из них попала на территорию социального рынка, другая – в частный сектор.

В результате обстрелов погибли два ребенка и двое взрослых. Ранения получили 18 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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