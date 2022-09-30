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Так поступают только законченные террористы: Зеленский отреагировал на обстрелы украинских городов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Так поступают только законченные террористы: Зеленский отреагировал на обстрелы украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на ракетные обстрелы Николаева, Днепра и Запорожья.

По его словам, обстреливать мирное население может только законченный террорист, которым и является Россия. Только по Запорожью и окрестностям оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро.

– Государство-террорист бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире, – решительно заявил глава государства.

По его мнению, именно такими коварными обстрелами Россия пытается отомстить за украинскую несокрушимость и свои неудачи на фронте.

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– Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Отвечать будут обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев! – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня около 07:30 российские захватчики ударили по гражданской колонне на выезде из Запорожья. Люди хотели выехать на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти помощь.

По последним данным, известно о гибели 25 человек, еще около 50 получили ранения.

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Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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