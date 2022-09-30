Так поступают только законченные террористы: Зеленский отреагировал на обстрелы украинских городов
Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на ракетные обстрелы Николаева, Днепра и Запорожья.
По его словам, обстреливать мирное население может только законченный террорист, которым и является Россия. Только по Запорожью и окрестностям оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро.
– Государство-террорист бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире, – решительно заявил глава государства.
По его мнению, именно такими коварными обстрелами Россия пытается отомстить за украинскую несокрушимость и свои неудачи на фронте.
– Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Отвечать будут обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев! – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что сегодня около 07:30 российские захватчики ударили по гражданской колонне на выезде из Запорожья. Люди хотели выехать на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти помощь.
По последним данным, известно о гибели 25 человек, еще около 50 получили ранения.
Источник: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский