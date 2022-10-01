Октябрь, 01 в 15:25

Сотрудники полиции открыли за минувшие сутки 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.

— Захват учреждений, похищение и пытки людей, мародерство — вот чем занимаются военнослужащие России на временно оккупированных территориях, — говорится в сообщении.

Ночью враг обстрелял пять населенных пунктов. Под вражеским артиллерийским огнем оказались Высокополье, Миролюбовка, Заречное, Осокоровка и Нововознесенское. В результате чего есть пострадавшие, повреждены дома, хозяйственные сооружения, автомобили и дороги. Полиция собирает вещественные доказательства и проводит осмотр мест обстрелов.

В Чаплинке местная жительница перешла на сторону врага и заняла должность “директора” школы. Колаборантка призывает преподавателей школы к сотрудничеству с оккупационными властями и внедряет образовательные программы РФ. Перешел на сторону врага и житель Херсона. Он агитирует местное население поддерживать оккупантов.

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В Херсоне российские военные похитили трех местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам. В Олешках вооруженные военнослужащие РФ угрозами забрали у охранника ДЮСШ ключи от помещений школы и пользуются находящимся там имуществом.

Также из временно оккупированных Херсона, Олешек и Берислава продолжает поступать информация о фактах мародерства рашистами, обворовывающими дома и квартиры, а также отбирающими у местных жителей автомобили.

По всем фактам правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.