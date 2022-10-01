Октябрь, 01 в 13:55

Жители Киевской области 1 октября могут слышать звуки взрывов. Все потому, что в Вышгородском районе проводятся учения для саперов.

Они будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах Киевской области возможны звуки взрывов.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, в зоне боевых действий всегда остается большое количество неразорвавшихся снарядов, скрытых мин и растяжек, от которых умирает или калечится много гражданских в последующие годы или даже десятилетия после войны..

Именно поэтому категорически запрещено заходить на заброшенные врагом боевые позиции, ведь они точно будут заминированы. Также нельзя ходить там, где могут быть мины. Это обочины, лесополосы, поля.

Больше советов, как не подорваться на минах – читайте в нашем материале.