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Факты / Происшествия

Скорая, ехавшая на вызов в Балаклею, подорвалась на мине, водитель погиб

Валентина Летяк, редактор ленты
швидка допомога_лікарня

Уже третий случай подрыва автомобилей на вражеских минах за сегодня зафиксирован в районе Балаклеи Харьковской области, куда на вызов ехала скорая помощь.

В результате взрыва погиб водитель, а молодой фельдшер получил контузию и ожоги, сама машина полностью сгорела, сообщила советник главы Харьковского облсовета и волонтер Наталья Попова.

– Кононенко Александр Викторович, водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела, – уточнила она.

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