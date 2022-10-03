Октябрь, 03 в 17:02

В Днепре три жителя Харьковской области организовали разбойное нападение и забрали у потерпевшего сумку с $350 тыс.

Это произошло 20 сентября около полудня по улице Героев Крут в Соборном районе города. Один из нападавших в форме работника службы доставки выстрелил в сторону потерпевшего и завладел деньгами. С места нападения воры скрылись на автомобиле, который затем оставили на одной из улиц города. В тот же день полицейские обнаружили брошенное транспортное средство.

Выстрелил и забрал $350 тыс.: в Днепре группа мужчина совершила разбойное нападение / 6 фотографий

Полицейские установили маршрут нападающих и задержали их. Ими оказались мужчины 26, 27 и 33 лет, которые после совершения преступления выехали из города и стали скрываться в Киевской, Закарпатской и Харьковской областях. Полицейские провели обыски по местам их проживания и во временных помещениях.

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— В результате была изъята часть похищенных денег, оружие, корпуса гранат РГД, Ф-1, патроны, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к нападению. Также были обнаружены номерные знаки автомобиля, на котором мужчины уехали с места преступления, — говорится в сообщении Нацполиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам доложено о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.