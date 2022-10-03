Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка
На Киевщине в Белоцерковском районе задержали мужчину, который пытался убить 12-летнего ребенка.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, отчим душил кабелем и жестоко издевался над ребенком. Врачи обнаружили у мальчика сотрясение мозга, ушиб носа и телесные повреждения шеи вследствие асфиксии.
За покушение на умышленное убийство мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
К слову, на днях полиция задержала киевлянина, который издевался над женой. Мужчина избил ее металлической лопаткой для обуви, а затем сделал петлю на потолке и, угрожая ножом, требовал покончить с собой.
Тогда жизнь женщине спасли случайные прохожие, которые услышали крики и вызвали полицию.
Фото: Андрей Небитов