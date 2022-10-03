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Факты / Происшествия

Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка

На Киевщине в Белоцерковском районе задержали мужчину, который пытался убить 12-летнего ребенка.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, отчим душил кабелем и жестоко издевался над ребенком. Врачи обнаружили у мальчика сотрясение мозга, ушиб носа и телесные повреждения шеи вследствие асфиксии.

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За покушение на умышленное убийство мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

К слову, на днях полиция задержала киевлянина, который издевался над женой. Мужчина избил ее металлической лопаткой для обуви, а затем сделал петлю на потолке и, угрожая ножом, требовал покончить с собой.

Тогда жизнь женщине спасли случайные прохожие, которые услышали крики и вызвали полицию.

Фото: Андрей Небитов

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