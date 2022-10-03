В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних напал на полицейских, есть погибшие
Фото: УНИАН
В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних напал на сотрудников Национальной полиции.
В результате чрезвычайной ситуации одна полицейская погибла, еще один получил ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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— Национальная полиция проводила задержание лица, обвиняемого в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. На данный момент продолжается операция по задержанию преступника.