Октябрь, 03 в 19:05

В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних напал на сотрудников Национальной полиции.

В результате чрезвычайной ситуации одна полицейская погибла, еще один получил ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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— Национальная полиция проводила задержание лица, обвиняемого в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. На данный момент продолжается операция по задержанию преступника.