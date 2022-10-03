В Днепре прогремели взрывы
Сегодня утром во время воздушной тревоги в Днепре слышались звуки взрывов.
Об этом сообщают в соцсетях.
Есть информация, что взрывы были слышны в Днепропетровской области. На данный момент воздушная тревога оглашена по всей территории Украины.
Обновлено в 08:30
Сегодня утром, 3 октября, оккупанты выпустили ракеты по Днепровскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, на месте прилета работают все экстренные и правоохранительные службы. Информация о погибших и раненых уточняется.
По словам главы области, всю ночь враг обстреливал Никопольский и Криворожский районы.
По Никопольскому району оккупанта били из Градов и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
В Никополе изуродован десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.
В Марганецкой общине из-за российских обстрелов вспыхнул пожар в дачном доме. Огонь уже потушили.
В Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают над возобновлением электроснабжения.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.
30 сентября сообщалось, что в Днепре вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Один человек погиб и пятеро ранены. Также российские Искандеры повредили несколько многоэтажек, гимназию, магазин и административные здания.
Фото: Валентин Резниченко