Октябрь, 03 в 7:46

Сегодня утром во время воздушной тревоги в Днепре слышались звуки взрывов.

Об этом сообщают в соцсетях.

Есть информация, что взрывы были слышны в Днепропетровской области. На данный момент воздушная тревога оглашена по всей территории Украины.

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Обновлено в 08:30

Сегодня утром, 3 октября, оккупанты выпустили ракеты по Днепровскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, на месте прилета работают все экстренные и правоохранительные службы. Информация о погибших и раненых уточняется.

По словам главы области, всю ночь враг обстреливал Никопольский и Криворожский районы.

По Никопольскому району оккупанта били из Градов и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

В Никополе изуродован десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.

В Марганецкой общине из-за российских обстрелов вспыхнул пожар в дачном доме. Огонь уже потушили.

В Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают над возобновлением электроснабжения.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.

30 сентября сообщалось, что в Днепре вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Один человек погиб и пятеро ранены. Также российские Искандеры повредили несколько многоэтажек, гимназию, магазин и административные здания.

Фото: Валентин Резниченко