Прятался под трупом, чтобы не замерзнуть: житель Ворзеля рассказал о “ямах смерти” оккупантов

Октябрь, 04 в 16:35

В Гостомеле в Киевской области российские захватчики пытали в холодильных камерах 50 человек.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Житель Ворзеля Борис, сумевший выжить после пыток, рассказал полиции об устроенных россиянами “ямах смерти” и пытках в промышленных холодильных камерах.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что в одной камере вместе с ним было 24 человека, в другой – 28 человек.

По его словам, российские военные ударами ног в берцах выбивали ему ребра, и десять ребер у него неправильно срослись. В “яме смерти”, куда его бросили, он прятался под трупом, чтобы не замерзнуть. Также его несколько раз вели на расстрел.

— Ломали ребра, скручивали суставы, неделями допрашивали в аэропорту Гостомеля, а затем везли в Россию, — сообщают в полиции по словам переживших оккупацию местных жителей.

По данным полиции, обнаружены тела двух замученных мужчин.

В конце сентября пяти военнослужащим РФ сообщили о подозрении в расстреле гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле в феврале 2022 года.

СБУ сообщила, что идентифицировала пятерых омоновцев, которые расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле.