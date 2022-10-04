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Факты / Происшествия

В Николаевской области сообщают о взрывах после объявления воздушной тревоги

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
В Николаевской области сообщают о взрывах после объявления воздушной тревоги

В Николаевской области сообщают о взрывах 4 октября.

О первом взрыве сообщалось в 14.40, информация о втором взрыве поступила через 10 минут.

Пока почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось о возможном запуске ракет Калибр флотом.

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Днем 4 октября в Вознесенске Николаевской области прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердили местные власти.

В момент взрыва приложение Воздушная тревога не сработало, однако сирены в общине прозвучали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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