Оборотни в погонах: СБУ установила личности 12 правоохранителей-коллаборантов

Октябрь, 04 в 15:46

Служба безопасности Украины установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях

Пресс-служба СБУ сообщила, что среди них “заместитель начальника военной комендатуры пгт Лазурное Херсонской области” с позывным Грек.

По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году скрылся в временно оккупированном Крыму и трудоустроился в Севастополе в Росгвардию.

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После начала полномасштабного вторжения РФ предатель вернулся на материковую территорию, чтобы “усилить силовой блок” оккупационного режима.

Еще один житель Херсона после оккупации Новой Каховки согласился занять должность “начальника изолятора временного содержания” в составе созданного спецслужбами РФ “Новокаховского отделения милиции”.

Коллаборант вместе с представителями оккупационных властей выезжает по адресам проживания проукраинских граждан и участников АТО, похищает их и доставляет в “изолятор временного содержания”. Есть факты проведения им допросов и применения пыток.

СБУ также сообщила о сотрудничестве с оккупантами бывшего заместителя начальника Изолятора временного содержания полиции и трех экспертов-криминалистов. Они поступили в “научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД” в Херсонской области.

Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами руководителя оккупационной “полиции” Старобельского района Луганской области. А в Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность бывшего работника полиции.

Следователи СБУ квалифицировали действия всех указанных коллаборантов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.