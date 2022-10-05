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Заманил и хотел поработить: на Днепропетровщине мужчина пытался развратить двух девочек

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Заманил и хотел поработить: на Днепропетровщине мужчина пытался развратить двух девочек
Фото: Depositphotos

3 октября в одном из поселков Синельниковского района Днепропетровской области мужчина заманил и удерживал двух малолетних девочек. Это произошло примерно в 19:50.

Под предлогом посмотреть щенков злоумышленник пригласил к себе в гости девочек 7 и 4 лет. Угрожая несовершеннолетним избиением, извращенец начал связывать руки старшей девочке. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, 4-летняя девочка сбежала домой. Там она рассказала все родителям, которые нашли второго ребенка в доме напавшего. После чего на место преступления вызвали полицию.

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Напавшего задержали. Им оказался 37-летний мужчина, который три месяца назад вышел из тюрьмы. Известно, что он отбывал наказание за аналогичное преступление.

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Вскоре задержанному будет избрана мера пресечения.

Источник: Нацполиция
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