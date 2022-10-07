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В Киеве мужчина похитил жену товарища из-за долга: его остановил военный ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве мужчина похитил жену товарища из-за долга: его остановил военный ВСУ
Фото: Нацполиция

Киевлянин из-за долга товарища решил похитить его жену. Мужчина связал женщине руки и силой пытался затолкать в автомобиль. Военный, увидевший действия незнакомца, задержал его и вызвал полицию.

По данным ГУ Нацполиции в Киеве, событие произошло возле моста Патона в Печерском районе Киева. Проезжая рядом, защитник ВСУ заметил женщину с завязанными руками, которую толкал в машину неизвестный мужчина.

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Полицейские выяснили, что киевлянин 1967 года рождения решил похитить жену своего товарища, якобы задолжавшего ему почти $7 тыс. Мужчина встретил 43-летнюю женщину возле ее дома в Оболонском районе и затолкал в машину.

Дальше он связал ей руки, заклеил рот скотчем и уехал, угрожая оружием. Когда обидчик на несколько минут остановился на обочине, жена его товарища вышла из машины, а в этот момент ее увидел военный.

Фото: Нацполиция

Следователи возбудили уголовное производство по факту незаконного лишения свободы или похищения человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Мужчине сообщили о подозрении. За преступление ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция
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