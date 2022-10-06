В Таиланде экс-полицейский совершил нападение на детский сад — погибли по меньшей мере 23 ребенка

Октябрь, 06 в 17:11

В результате стрельбы в детском саду в Таиланде погибли по меньшей мере 38 человек, в числе которых дети.

Инцидент произошел на северо-востоке страны, в провинции Нонгбуалампху примерно в 500 км к северу от столицы страны Бангкока.

Нападающим оказался бывший офицер полиции, 34-летний Панья Камраб, который перед расстрелом в детском саду предстал перед судом по обвинениям в хранении наркотиков.

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Власти Таиланда сообщили, что среди жертв 23 ребенка, некоторым было по два года.

Вооруженный мужчина ворвался в здание детского сада после обеда, застрелив нескольких сотрудников, в том числе воспитательницу, которая была на восьмом месяце беременности. Он был вооружен пистолетом, дробовиком и ножом.

— Сперва люди подумали, что это фейерверк.

Сначала полиция объявила операцию по розыску преступника. Но позже заявила, что стрелок покончил с собой, застрелив перед этим свою жену и ребенка.

СМИ назвали инцидент самой смертоносной массовой стрельбой в истории Таиланда.

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По словам полицейских, стрелок пришел в детский сад, и обнаружив, что его ребенка там нет, начал вести себя неспокойно.

Представитель полиции Пайсан Люсомбун рассказал, что потом мужчина открыл стрельбу и врезался на своем автомобиле в толпу прохожих, после чего вернулся домой и убил жену и ребенка.