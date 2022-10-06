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Факты / Происшествия

В Одессе раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Одессе раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО

В Одессе сообщают о взрыве вечером в четверг, 6 октября. После этого в городе и области была объявлена ​​воздушная тревога.

Почти сразу же сообщили, что враждебный объект успешно ликвидировали наши силы ПВО.

Предполагают, что это мог быть иранский дрон Shahed 136, который есть на вооружении у российских захватчиков.

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Успешную работу ПВО в Одессе сразу подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он сделал это в стихотворной форме.

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