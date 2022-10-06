В Одессе раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО
В Одессе сообщают о взрыве вечером в четверг, 6 октября. После этого в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Почти сразу же сообщили, что враждебный объект успешно ликвидировали наши силы ПВО.
Предполагают, что это мог быть иранский дрон Shahed 136, который есть на вооружении у российских захватчиков.
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Успешную работу ПВО в Одессе сразу подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он сделал это в стихотворной форме.
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