Октябрь, 06 в 12:42

Жители Киевской области 6 октября могут слышать звуки взрывов. Несколько Telegram-каналов сообщили, что взрывы были слышны в самом Киеве.

Однако в Киевской областной военной администрации объяснили, что сегодня в Вышгородском районе проходят учения для саперов.

В частности, наши военные будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

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Именно поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов.

Напомним, ночью 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области шестью дронами-камикадзе типа Shahed-136.

В результате вражеского обстрела были повреждены три здания инфраструктуры.

Также известно, что один человек пострадал. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.