Не пускал в квартиру и угрожал: в Киеве сожитель обижал женщину и двоих детей
В Киеве 41-летний сожитель не пускал женщину с их общей 2-месячной дочерью и ее 14-летним сыном в собственную квартиру. Он неоднократно угрожал ей и выражался нецензурной бранью.
Также сын потерпевшей получал на свой мобильный телефон смс-угрозы от мужчины.
— В дежурную часть Голосеевского управления полиции обратилась женщина с просьбой прекратить по отношению к ней домашнее насилие. Обидчик был привлечен к административной ответственности и применено срочное запретительное предписание, — сообщает полиция Киева.
Женщину с детьми поместили в кризисную комнату на срок до 10 суток, где ей с детьми окажут квалифицированную психологическую и юридическую помощь.
Обидчика привлекли к ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
— Также из-за высокого риска угрозы жизни и здоровью пострадавших лиц, в отношении обидчика применены меры запретительного предписания: обязательство покинуть место жительства потерпевшей, запрет на вход и пребывание в жилище пострадавшей, запрет любым способом контактировать с женщиной сроком до 10 суток, – сообщают правоохранители.
В случае повторения правонарушения против мужчины возбудят уголовное дело по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие.