Не пускал в квартиру и угрожал: в Киеве сожитель обижал женщину и двоих детей

Октябрь, 07 в 17:51

В Киеве 41-летний сожитель не пускал женщину с их общей 2-месячной дочерью и ее 14-летним сыном в собственную квартиру. Он неоднократно угрожал ей и выражался нецензурной бранью.

Также сын потерпевшей получал на свой мобильный телефон смс-угрозы от мужчины.

— В дежурную часть Голосеевского управления полиции обратилась женщина с просьбой прекратить по отношению к ней домашнее насилие. Обидчик был привлечен к административной ответственности и применено срочное запретительное предписание, — сообщает полиция Киева.

Женщину с детьми поместили в кризисную комнату на срок до 10 суток, где ей с детьми окажут квалифицированную психологическую и юридическую помощь.

Сейчас смотрят

Обидчика привлекли к ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

— Также из-за высокого риска угрозы жизни и здоровью пострадавших лиц, в отношении обидчика применены меры запретительного предписания: обязательство покинуть место жительства потерпевшей, запрет на вход и пребывание в жилище пострадавшей, запрет любым способом контактировать с женщиной сроком до 10 суток, – сообщают правоохранители.

В случае повторения правонарушения против мужчины возбудят уголовное дело по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие.