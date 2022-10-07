Октябрь, 07 в 12:38

Сотрудники ДБР начали мероприятия по документированию преступлений, совершенных российскими захватчиками и их пособниками в освобожденном Лимане Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители обнаружили штаб оккупантов в Яцковке под Лиманом, который они обустроили в одном из частных домов.

В здании обнаружили списки пленных и незаконно арестованных людей.

Сейчас смотрят

— Среди прочего изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выявленные доказательства будут тщательно изучаться ДБР с целью привлечения к ответственности каждого совершившего действия против национальной безопасности.

Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств в отношении местных предателей и коллаборантов.

Следователи продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с оккупантами и подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета Украины. В частности, изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника, а также собраны показания местных жителей о совершении правонарушений.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью освободили Лиман от российских оккупантов.

Днем ранее наши защитники на въезде в Лиман установили украинский флаг.