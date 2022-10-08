Октябрь, 08 в 8:30

После полуночи российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Салтовскому району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, один ракетный удар нанесли по Основянскому району.

Ракеты типа С-300 были запущены из города Белгород. В результате вражеской атаки поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадания в открытые территории.

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По предварительной информации, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. Сейчас на местах работают правоохранительные органы и все профильные службы.

В ГСЧС добавили, что в результате ракетной атаки по Салтовскому району возникло четыре пожара по разным адресам.

Горели хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и офисное помещение. Общая площадь пожаров составила около 600 кв. м. Огонь потушили в 04:00.

Также сегодня ночью в 00:59 российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела повреждена последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская.

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