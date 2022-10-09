Октябрь, 09 в 18:57

В Киеве местные жители услышали мощный взрыв, после которого включили воздушную тревогу.

Обновлено 9 октября в 18:57. Звуки взрывов, которые были слышны в столице, связаны с работой саперов на Киевщине. В Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. На территории Киева все спокойно, сообщили в КГГА.

— Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации! Не пренебрегайте сигналами об угрозе, услышав сирену — срочно направляйтесь в укрытие, — подчеркнули в КГГА.

Сейчас смотрят

Обновлено 9 октября в 18:45. В Киевской области в небе украинская авиация. Местных жителей призывают перейти в укрытие, поскольку воздушная тревога продолжается.

— Киевщина – авиация в небе наша. Без паники, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Обновлено 9 октября в 18:15. По неподтвержденной информации, звуки взрыва – это разминирование на территории Пущи-Водицы.

Однако в сети начали распространять информацию, будто киевляне слышали, как что-то пролетело над городом. Звук был похож на ракету, однако из-за облаков не смогли разглядеть, что именно это было, рассказали жители столицы.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве начался 9 октября в 18:11, однако за несколько минут до этого прогремел взрыв. Пока точно неизвестно, что могло стать причиной.