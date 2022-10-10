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Факты / Происшествия

47 штук: на Украину запущена третья волна ракет

Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
47 штук: на Украину запущена третья волна ракет
Фото: Depositphotos

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщает о третьей волне ракет — 47 штук.

Политик призывает всех находиться в укрытии, поскольку массовый ракетный обстрел Украины продолжается.

Он добавил, что восемь вражеских дронов пересекли границу с Беларусью. Спустя время также сообщил, что 10 дронов-камикадзе пересекли границу в Волынской области.

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Сейчас по всей Украине звучит воздушная тревога. Враг продолжает обстреливать города нашей страны.

Уже известно о прилетах в столице. Так, утром в центре Киева прогремело несколько взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что прилетело в Шевченковском районе.

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