Львов после обстрела остался без горячей воды и света
Во Львове произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячей воды во Львове нет.
По словам Садового, в городе запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение.
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