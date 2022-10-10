Октябрь, 10 в 11:00

Во Львове произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячей воды во Львове нет.

По словам Садового, в городе запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение.

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