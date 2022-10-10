Октябрь, 10 в 6:45

Вечером, 9 октября, из акватории Черного моря российский враг нанес ракетный удар в направлении Очакова Николаевской области. Там повреждено восемь домов, ранен один гражданский.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Из Градов и ствольной артиллерии оккупанты обстреливали Куцурубскую общину в Николаевской области по направлению Кинбурнской косы. К счастью, без человеческих потерь.

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Также враг не оставляет попыток проводить разведку позиций наших военных, а для этого использует беспилотники-шпионы. В Николаевском районе наши военные сбили два БПЛА Орлан-10.

В Оперативном командовании Юг отмечают, что в Черном море находится 11 российских кораблей у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличил до шести, из которых два – подводные. В Украину направлено 40 ракет Калибр.