Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Оккупанты ракетами обстреляли Очаков: повреждено восемь домов, есть раненый

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты ракетами обстреляли Очаков: повреждено восемь домов, есть раненый
Фото: Unsplash

Вечером, 9 октября, из акватории Черного моря российский враг нанес ракетный удар в направлении Очакова Николаевской области. Там повреждено восемь домов, ранен один гражданский.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Из Градов и ствольной артиллерии оккупанты обстреливали Куцурубскую общину в Николаевской области по направлению Кинбурнской косы. К счастью, без человеческих потерь.

Сейчас смотрят

Также враг не оставляет попыток проводить разведку позиций наших военных, а для этого использует беспилотники-шпионы. В Николаевском районе наши военные сбили два БПЛА Орлан-10.

В Оперативном командовании Юг отмечают, что в Черном море находится 11 российских кораблей у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличил до шести, из которых два – подводные. В Украину направлено 40 ракет Калибр.

Читайте
Целились в портовую инфраструктуру: РФ выпустила полтора десятка снарядов по Очакову

 

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка