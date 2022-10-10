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Факты / Происшествия

В Днепре во время тревоги раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Днепре во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Над Беляевкой Одесской области зафиксировали пролет ракеты.

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Обновлено в 08:50:

Есть информация о “прилете” в жилой квартал Днепра.

Пока более подробной информации нет. Ждем официального подтверждения от местных властей.

Кроме того, сообщается о взрывах в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что есть прилет в Шевченковский район.

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