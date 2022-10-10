В Днепре во время тревоги раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Днепре во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.
Об этом сообщают в соцсетях.
Над Беляевкой Одесской области зафиксировали пролет ракеты.
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Обновлено в 08:50:
Есть информация о “прилете” в жилой квартал Днепра.
Пока более подробной информации нет. Ждем официального подтверждения от местных властей.
Кроме того, сообщается о взрывах в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что есть прилет в Шевченковский район.