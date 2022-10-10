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Факты / Происшествия

В Киеве второй раз за утро прогремел взрыв

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Киеве второй раз за утро прогремел взрыв

В Киеве снова сообщают о взрывах. Это уже второй раз за утро.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица под атаками российских террористов. По его словам, ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе.

— Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу.

Также Виталий Кличко добавил, что центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

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