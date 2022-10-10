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Факты / Происшествия

Появилось видео момента попадания ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье

Марта Бондаренко, редактор ленты
Появилось видео момента попадания ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье

Около 02:00 ночи российские захватчики нанесли мощный ракетный удар по Запорожью. Снова вражеская ракета ударила в жилую многоэтажку.

Об этом сообщают местные СМИ в соцсетях.

В результате прямого попадания разрушен целый подъезд, произошел пожар. На месте работают все спасательные службы.

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В соцсетях опубликовали видео прямого ракетного попадания в жилую многоэтажку, где в это время спали люди.

Также появилось видео последствий попадания ракеты в дом.

Фото: Запоріжжя.ІНФО

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