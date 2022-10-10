Появилось видео момента попадания ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье
Около 02:00 ночи российские захватчики нанесли мощный ракетный удар по Запорожью. Снова вражеская ракета ударила в жилую многоэтажку.
Об этом сообщают местные СМИ в соцсетях.
В результате прямого попадания разрушен целый подъезд, произошел пожар. На месте работают все спасательные службы.
Сейчас смотрят
В соцсетях опубликовали видео прямого ракетного попадания в жилую многоэтажку, где в это время спали люди.
Также появилось видео последствий попадания ракеты в дом.
Фото: Запоріжжя.ІНФО