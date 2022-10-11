В Киеве и области раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Киевской области был слышен взрыв. По предварительной информации – сработала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 10:10
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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области наши подразделения ПВО сбили две вражеские ракеты.
Обновлено в 09:50
Жители столицы также сообщают о взрывах.
Пока не известно, где именно в Киевской области люди слышали взрыв. Ждем официального подтверждения. Не выходите из укрытий.
Тревога по всей Украине.