Октябрь, 11 в 9:41

В Киевской области был слышен взрыв. По предварительной информации – сработала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обновлено в 10:10

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области наши подразделения ПВО сбили две вражеские ракеты.

Обновлено в 09:50

Жители столицы также сообщают о взрывах.

Пока не известно, где именно в Киевской области люди слышали взрыв. Ждем официального подтверждения. Не выходите из укрытий.

Тревога по всей Украине.