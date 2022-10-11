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Факты / Происшествия

В Киеве и области раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Киевской области был слышен взрыв. По предварительной информации – сработала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обновлено в 10:10

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области наши подразделения ПВО сбили две вражеские ракеты.

Обновлено в 09:50

Жители столицы также сообщают о взрывах.

Пока не известно, где именно в Киевской области люди слышали взрыв. Ждем официального подтверждения. Не выходите из укрытий.

Тревога по всей Украине.

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