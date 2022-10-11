Октябрь, 11 в 9:29

Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах на территории Одесской области. В настоящее время в области действует воздушная тревога.

По словам очевидцев, в небо поднялся столб дыма.

Позже глава Одесской ОВА Максим Мареченко подтвердил, что в области работают силы ПВО.

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