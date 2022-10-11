Взрывы в Хмельницкой области – работает противовоздушная оборона
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что взрывы, которые слышат жители области – это работа наших сил противовоздушной обороны.
В настоящее время в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.
— В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул Гамалий.
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Вскоре Гамалий уточнил, что ПВО сбила иранский дрон-камикадзе Shahed-136.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.
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Фото: Повітряні сили ЗСУ