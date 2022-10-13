Октябрь, 13 в 11:07

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал видео попадания иранских дронов Shahed-136 по объектам общины пгт Макаров.

Ответное видео Андрей Небитов опубликовал в Telegram.

На кадрах видны две вспышки в ночном небе. На месте взрывов работает полиция и экстренные службы. А сотрудники СБУ фиксируют последствия вражеской атаки.

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По словам Небитова, россияне выпустили по Бучанскому району три ударных беспилотника.

— Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, – подчеркнул глава полиции Киевщины.

За минувшие сутки зенитчики и истребительная авиация ВСУ уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52, приземлили 17 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и два ударных беспилотника Zala Ланцет.

Фото: Андрей Небитов