Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Застрелили оккупанты за помощь ВСУ: на Харьковщине обнаружили троих погибших жителей

Юля Захарченко, редактор ленты
Застрелили оккупанты за помощь ВСУ: на Харьковщине обнаружили троих погибших жителей
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области продолжают фиксировать военные преступления россиян на оккупированных территориях. В частности, обнаружили тела трех погибших людей в освобожденном поселке городского типа Купянск-Узловой.

По данным Офиса генерального прокурора, один из погибших — житель, похороненный товарищем на территории домовладения.

Мужчина рассказал, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову украинца из-за того, что тот помогал ВСУ и сообщал места дислокации оккупантов.

Сейчас смотрят

Фото: Офис генпрокурора

На обочине дороги обнаружили еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских захватчиков.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). За преступление предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Читайте
Колония в Еленовке - концлагерь: Зеленский заявил, что миссия Красного Креста должна заработать

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка