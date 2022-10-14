Застрелили оккупанты за помощь ВСУ: на Харьковщине обнаружили троих погибших жителей

Октябрь, 14 в 1:01

В Харьковской области продолжают фиксировать военные преступления россиян на оккупированных территориях. В частности, обнаружили тела трех погибших людей в освобожденном поселке городского типа Купянск-Узловой.

По данным Офиса генерального прокурора, один из погибших — житель, похороненный товарищем на территории домовладения.

Мужчина рассказал, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову украинца из-за того, что тот помогал ВСУ и сообщал места дислокации оккупантов.

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На обочине дороги обнаружили еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских захватчиков.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). За преступление предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.