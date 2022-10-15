Октябрь, 15 в 12:28

15 октября жители Киевской области могут слышны взрывы. Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.

Звуки взрывов могут быть слышны в общинах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов.

Причина взрывов в Киевской области 15 октября — работа саперов. Они будут проводить плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

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Напомним, утром во время воздушной тревоги на Киевщине прогремели взрывы.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, российские оккупанты нанесли ракетные удары по одной из общин Киевщины.

Он призвал жителей региона в течение дня максимально экономить электроэнергию, поскольку после обстрела объекта энергетической инфраструктуры есть серьезные последствия.