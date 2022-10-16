Октябрь, 16 в 18:04

В Полтавской области в ближайшее время могут раздаваться мощные взрывы. Это связано с тем, что на территории Пришибской общины планируют обезвредить остатки вражеской ракеты.

– 16 октября на территории Пришибской общины в течение следующего часа будет проведено обезвреживание остатков ракеты. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина, – предупредил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Однако стоит отметить, что если вы услышите звуки взрывов во время воздушной тревоги, тогда нужно немедленно направляться к ближайшему укрытию.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, в частности, областным военным администрациям, Генеральному штабу ВСУ или Министерству обороны Украины.