Российский самолет утром выпустил по Одесской области ракету Х-59, есть разрушения
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Утром оккупанты нанесли по инфраструктуре Одесской области ракетный удар с самолета.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Известно, что россияне выпустили ракету Х-59 из самолета Су-35. Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.
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Ночью враг пытался обстрелять территорию области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Однако подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили шесть таких беспилотников.
Ранее сообщалось, что украинские силы ПВО за сутки за час уничтожили девять дронов-камикадзе Shahed-136.