Октябрь, 17 в 11:16

Утром оккупанты нанесли по инфраструктуре Одесской области ракетный удар с самолета.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Известно, что россияне выпустили ракету Х-59 из самолета Су-35. Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

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Ночью враг пытался обстрелять территорию области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Однако подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили шесть таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские силы ПВО за сутки за час уничтожили девять дронов-камикадзе Shahed-136.