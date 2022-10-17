В Киеве и области раздаются взрывы: в ГСЧС назвали причину
Фото: ГСЧС
Сегодня, 17 октября, жители Киева и области могут слышны звуки взрывов.
В Киевской областной военной администрации сообщают о плановых разминированиях в регионе.
В частности, взрывы слышны на территории Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.
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— В Киевской области работают саперы ГСЧС – возможно слышать звуки взрывов. Сегодня, 17 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов в случае необходимости, — рассказали в ОВА.
Жителей области просят быть осмотрительными, сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.
Источник: Киевская ОВА