Октябрь, 17 в 11:52

Сегодня, 17 октября, жители Киева и области могут слышны звуки взрывов.

В Киевской областной военной администрации сообщают о плановых разминированиях в регионе.

В частности, взрывы слышны на территории Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

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— В Киевской области работают саперы ГСЧС – возможно слышать звуки взрывов. Сегодня, 17 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов в случае необходимости, — рассказали в ОВА.

Жителей области просят быть осмотрительными, сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.

Источник: Киевская ОВА