Октябрь, 17 в 13:05

В Киеве снова сообщают о взрывах. Предварительно было два-три взрыва.

Пока почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее пресс-служба Киевской областной военной администрации предупреждала, что 17 октября на Киевщине запланированы работы по разминированию.

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Поэтому жители Броварского, Бучанского и Вышгородского районов области могут услышать звуки взрывов.

— Обращаемся к жителям региона – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информацию только из официальных источников! – отметили в КОВА.

Сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

Первоначально сообщалось, что из-под завалов дома достали 18 человек. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что война в Украине длится 236 дней.