Все люди, которые жили в доме, спасены или погибли: ГСЧС об атаке дронов на Киев

Октябрь, 17 в 19:00

В ГСЧС надеются, что больше не обнаружат погибших на месте разрушения дома в Киеве после атаки дронов-камикадзе 17 октября.

Об этом заявила представитель ГУ ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага.

— В результате вражеского обстрела с использованием дронов-камикадзе, один из которых попал в жилой дом, у нас четверо погибших, 19 человек мы спасли. Пока разбор завалов продолжается, но мы надеемся, что больше никого не найдем (погибших. — Ред.). Поскольку все люди, которые жили там, или мы их спасли, или они погибли.

Она рассказала, что спасатели работали при нулевой видимости, ведь когда попали в жилой дом, произошло разрушение и сразу пожар, сопровождавшийся сильным задымлением.

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По словам Водолаги, хотя это еще будут устанавливать эксперты, но визуально здание восстановлению не подлежит.

В понедельник, 17 октября, в Шевченковском районе Киева прогремела серия взрывов.

Позже городской голова столицы Виталий Кличко подтвердил пять попаданий дронов-камикадзе из 28 летевших на Киев иранских беспилотников.