Октябрь, 18 в 19:57

Жителя Днепра подозревают в убийстве 13-летнего парня, с семьей которого у него был конфликт.

По данным следствия, в августе 2022 года мужчина зашел в домовладение, где в то время находился парень. Убедившись в отсутствии родителей, подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в ребенка и нанес многочисленные удары ножом по телу. От полученных травм парень скончался на месте.

Выстрелил в ребенка и истерзал ножом: в Днепре мужчина жестоко убил 13-летнего парня / 4 фотографии

Во время обысков по месту жительства подозреваемого и в гаражном помещении были изъяты гранаты, пистолеты, патроны и холодное оружие.

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При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).