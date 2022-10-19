Октябрь, 19 в 9:58

В Одесской области мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан, к которому пришли с ордером на обыск сотрудники СБУ, пытался устроить драку во время следственных действий.

Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

– Несмотря на наличие ордера, мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренное законом мероприятие – надели на него наручники. Никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, не было, – подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, полиция открыла против него производство по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей.

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Дехтяренко также объяснил, что обыски в кабинете Граждана проводились в рамках двух производств – по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Спикер СБУ сказал, что баллотировавшегося на выборах от пророссийской ОПЗЖ Граждана “подозревают в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов”, а во время обыска должны были изъять документы, подтверждающие противоправные действия.

— В условиях, когда настоящие герои Украины погибают на фронте, защищая Родину, любые попытки местных “князьков” наживаться на войне и человеческом горе будут иметь скорую оценку правоохранительных органов, — добавил Дехтяренко.

Граждан на своей странице в Facebook обвинял СБУ в применении силы и опубликовал несколько видео.

На одном из них ясно видно, что мэр кричит и толкает сотрудников СБУ, поэтому они вынуждены были его просто скрутить и надеть наручники.

Фото: Віталій Граждан

Источник: Гордон