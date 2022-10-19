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Факты / Происшествия

Работает ПВО, сбит дрон-камикадзе: что известно о взрывах в Чернигове

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Работает ПВО, сбит дрон-камикадзе: что известно о взрывах в Чернигове
Фото: Depositphotos

В Чернигове слышны мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено 19 октября в 15:00. Известно, что работает противовоздушная оборона, а также зафиксировано уничтожение дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

– Внимание! Есть взрыв Shahed-136 в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях, – сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Обновлено 19 октября в 14:38. Следует отметить, что в Черниговской области началась воздушная тревога 19 октября в 13:08.

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