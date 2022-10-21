Октябрь, 21 в 14:12

Во временно оккупированном Херсоне ликвидировали кремлевского пропагандиста Олега Клокова, работавшего на Первом канале, Москва 24 и Russia Today.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, пропагандист погиб в результате удара Вооруженных сил Украины по российской переправе в оккупированном Херсоне.

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Олег Клоков помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал.

— А работал бы дома в России – был бы жив и здоров, – написал Денис Казанский.

Пропагандистский Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные оккупационные власти пишет, что Клоков работал на недавно созданном канале Таврия. А еще в результате удара ВСУ по херсонской переправе погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

Российские пропагандисты утверждают, что Силы обороны Украины нанесли ракетный удар с РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту.

В свою очередь пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк сообщила, что на момент удара на мосту не могло быть гражданских, поскольку это произошло в комендантский час.

Однако она подтвердила, что ВСУ держат мост под огневым контролем.

— То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и там очень строгие меры предпринимаются теми, кто его может нарушить. Гражданских там не было, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне могут готовить картинку, будто ВСУ обстреливает мирное население, хотя на самом деле это не так.

Фото из открытых источников