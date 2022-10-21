ВСУ огнем по переправе в Херсоне ликвидировали российского пропагандиста Олега Клокова
Во временно оккупированном Херсоне ликвидировали кремлевского пропагандиста Олега Клокова, работавшего на Первом канале, Москва 24 и Russia Today.
Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, пропагандист погиб в результате удара Вооруженных сил Украины по российской переправе в оккупированном Херсоне.
Олег Клоков помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал.
— А работал бы дома в России – был бы жив и здоров, – написал Денис Казанский.
Пропагандистский Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные оккупационные власти пишет, что Клоков работал на недавно созданном канале Таврия. А еще в результате удара ВСУ по херсонской переправе погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.
Российские пропагандисты утверждают, что Силы обороны Украины нанесли ракетный удар с РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту.
В свою очередь пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк сообщила, что на момент удара на мосту не могло быть гражданских, поскольку это произошло в комендантский час.
Однако она подтвердила, что ВСУ держат мост под огневым контролем.
— То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и там очень строгие меры предпринимаются теми, кто его может нарушить. Гражданских там не было, — подчеркнула Наталья Гуменюк.
По ее словам, россияне могут готовить картинку, будто ВСУ обстреливает мирное население, хотя на самом деле это не так.
Фото из открытых источников