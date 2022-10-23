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Факты / Происшествия

Избиение со стрельбой: в Киеве арестованы трое подозреваемых в убийстве военного

Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве суд арестовал трех участников дорожного конфликта, из-за которого убили военнослужащего.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Один из участников конфликта, подозреваемый в умышленном убийстве, и двое его подельников за хулиганские действия находятся под стражей без права внесения залога.

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В полиции напомнили, что правоохранители получили уведомление о дорожном конфликте со стрельбой на проспекте Глушкова.

— На месте происшествия выяснилось, что между водителями Hyundai и Lexus возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. В ходе спора пассажиры Lexus избили мужчину, а водитель произвел выстрел в сторону оппонента. В результате происшествия военнослужащий, 1988 года рождения, скончался на месте, — говорится в сообщении.

Полицейские задержали участников нападения и начали уголовные производства в отношении двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 – хулиганство, а в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Нацполиция
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