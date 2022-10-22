Октябрь, 22 в 10:41

В Кировоградской области вражеские ракеты попали по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Глава области обратился к руководителям всех предприятий, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и жителям существенно сократить потребление электроэнергии.

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