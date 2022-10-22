РФ ракетами атаковала энергетические объекты в Кировоградской области
Фото: Pixabay
В Кировоградской области вражеские ракеты попали по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Глава области обратился к руководителям всех предприятий, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и жителям существенно сократить потребление электроэнергии.
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– Обращаю ваше внимание, что возможны перебои со снабжением электроэнергии. Выключите из розеток все лишние приборы! – подчеркнул Андрей Райкович.