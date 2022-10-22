В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы
Требует проверки
В Днепре во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Об этом сообщают в соцсетях.
В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях. Не оставляйте укрытий.
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По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, этой ночью российский враг лупил по Никопольскому району. В частности, россияне накрывали огнем две общины — Марганецкую и Никопольскую.
По предварительной информации, людей не задело.
Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе пострадало более 20 домов и несколько газопроводов.
Также оборваны линии электропередач. Почти 1000 семей осталось без света. На местах уже работают энергетики.