Октябрь, 22 в 7:53

В Днепре во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях. Не оставляйте укрытий.

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По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, этой ночью российский враг лупил по Никопольскому району. В частности, россияне накрывали огнем две общины — Марганецкую и Никопольскую.

По предварительной информации, людей не задело.

Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе пострадало более 20 домов и несколько газопроводов.

Также оборваны линии электропередач. Почти 1000 семей осталось без света. На местах уже работают энергетики.